30 milyonluk dev bütçeli tatil sitesinde sular durulmuyor

Yalova'da neredeyse küçük bir beldenin yıllık geliri olan 30 milyon bütçeli tatil sitesinin geçtiğimiz hafta yapılan mali genel kurulunda ortalık karışmış yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alınmıştı. Ölüm tehditleri aldığını açıklayan Elmakent Sitesi yöneticisi Bora Öncü, daha önceki yönetimlerce milyonlarca liranın sömürüldüğünü belirterek genel kurulda yaşananları anlattı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 90'lı yıllarda deniz kıyısına kurulan 450 villadan oluşan Elmakent Sitesi, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen kongresinde arbede yaşanmıştı. Mali Genel Kurul'da sitenin yıllık bütçesi yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenmişti. Elmakent Tatil Sitesi'nde gergin Mali Kurulu'nda ise jandarma 3 kişiyi gözaltına almıştı. Eski CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu divan başkanlığın yaptığı genel kurulla ilgili basın açıklaması yapan Bora Öncü, ulusal basına yansıdığı gibi olayların gelişmediğini söyledi. Gözaltına alınan 3 kişinin serbest kaldığını anlatan Öncü, bunlardan birinin avukat olduğunu kaydetti. Diğer avukat stajyerinin ise basında yer aldığı gibi Dağıstanlı bir kafes dövüşçüsü olmadığını ifade etti. Öncü, 15 villası olan siteyi yapan müteahhit ve güdümündeki yönetimlerle ilgili savcılığın soruşturma yürüttüğünü belirtti.

25 senedir müteahhittin etkisinde yönetim vardı

Kentteki bir restoranda açıklama yapan Öncü, "Elmakent Sitesi aslında 30 seneyi aşkındır var. Yalova'nın en güzide sitelerinden. Deniz kenarında 90 dönüm içinde bir site. 8 yıldır yaşadığım bu sitede 25 senedir, müteahhittin etkisinde, kontrolünde olan bir yönetim düzeni vardı. Onun işaret ettiği, gösterdiği insanlar yönetim kurulu oluşturmuş ve onun güdümünde hareket etmişler. Geçen yıl ilk defa demokratik olarak yapılan seçimde, site tarihinin en yüksek katılımıyla yönetim kurulu başkanı oldum ve ekibim yönetim kurulu olarak göreve başladı" diye konuştu.

Göreve başladıktan sonra yaptıkları incelemelerde şok yaşadıklarını söyleyen Öncü, "Fakat geçtiğimiz bir sene içinde bir sürü daha önceki yönetim dönemlerinde yapılmış şaibeli işlemler, usulsüzlükler, hukuksuzluklar, kanunsuzluklar, nice nice olayları tespit ettik. Sene sonunda mali kurul yaptık. Fakat mali kurulda sanki askere al kaldırılmış, orada insanlar kamu gücüne karşı koymuş, bizim tarafımızdan kışkırtılmış, provoke edilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Gerçekler maalesef bunun tamamen tersi. Bizler geçen sene çok yüksek bir oy oranıyla seçildiğimiz gibi bu sene yine bir rekor kırdık. Yaklaşık 450 hanelik sitede 400 katılımla mali genel kurul topladık ve 250 kişinin oyuyla divan kurulunu teşkil ettik. Burada azınlık olan taraf yani daha önce bahsettiğim müteahhit güdümündeki kesim 146 oyla azınlık olarak kaldı. Maalesef sanki o 146 oyla gelen insanlar orda hiç bir şey yapmamış, 250 oyla mevcut yönetim kurulunu destekleyenler gelmiş ve olay çıkarılmış gibi bir algı yapıldı" dedi.

Askere dokunmadı

Askere saldırı olduğu iddialarını da yalanlayan Öncü, "Bizim yönetim kurulumuzdan maliklerimizden asla kimse askerimize dokunmadı. Hiçbir şekilde askerimizi darp etmedi, kargaşa çıkarmadı. Sadece orada provoke etmek için kimliği belirsiz insanlar sokuldu. Israrımıza rağmen kimlikleri tespit edilmedi, kalmaya devam ettiler. Biz bu ortamda genel kurulu oluşturduk ve divanı kurduk. Divan teşkilinden sonra eski milletvekilimiz divan başkanı oldu. Gayet demokratik ve hukuki bir şekilde divanımızı tamamladık, ibralarımızı yaptık, kararlarımızı aldık" ifadesini kullandı.

8 ay önce savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Öncü, kendilerinden önce 5 sene geriye dönük dosyaları incelediklerini anlattı. Burada bir çok kanunsuzlukla karşılaştıklarını belirten Öncü, şöyle konuştu:

"İnceledikçe gördük ki, o canım sitede aklınıza gelebilecek ne kadar hukuksuzluk varsa, sahte, hayali çek mi istersin, kiralamalar, kaçak binalar, kaçak yapılar, kamu kurumlarıyla olan gayri legal ilişkiler, bir sürü tespitlerimiz oldu. Biz bunları Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosya ile beraber 8 ay evvelinde dosya olarak sunduk ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma derinleştikçe, genişletildikçe karşı tarafın da bize olan kini arttı. Bizim mevcudiyetimiz onlara en büyük sıkıntı olmaya başladı. Bizim yönetimimizi devirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü bu davaları soruşturmaların arkasındaki desteği biziz. Yönetim kurulumuzu eğer bir şekilde saf dışı ederlerse amaçlarına ulaşmış olacaklardı. Çünkü öyle böyle değil bahsedilen şeyler. Kaçak villa da var, kaçak yapılar var ve bu yapılar kiraya veriliyor. Ödenmeyen aidatlar var. Belli yapılar 25 senedir aidat ödememiş. Ortaya çıkan zarar, kayıp milyonlarla ifade ediliyor. Bunların hepsini tespit ettik ve gereğinin yapılması için de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 25 senedir yerel olsun, kamu kurumuyla maalesef illegal oluşumla ilgili bağlantıya geçmişler. Bir çok kamu kurulundaki görevliyi, personeli kendi safına almışlar. Rüşvet iddialarımız zaten savcılık dosyasında mevcut."

Justin Bieber korumaları kurulda tutuldu

Diğer kongrelerde de olaylar yaşandığını hatta bunların birinde milletvekilinin de yumruklandığını kaydeden Öncü, bu nedenle güvenlik için daha önce İstanbul'da konser veren Justin Bieber'ın koruma ekibini davet ettiklerini söyledi. Elmakent'in çok güzel imkanları ve maddi gücü de olan bir site olduğuna vurgu yapan Öncü, "Toplanan aidatlarla çok ciddi bir bütçesi var. Bu bütçe tabi birileri tarafından har vurup harman savrulmuş. Baskı, kaba kuvvet, genel kurulun bir tanesinde milletvekili yumruklandı bizim sitemizde maalesef. Milletvekilinin yumruklandığı ortamda, silahın masaya koyulduğu bir ortamda, nasıl biz huzur sağlayabilirdik ki biz. Ben oraya güvenlik 20 arkadaşı davet etmeme rağmen hepsi tespitlidir, bununla ilgili savcılığa başvurduk. Ben ölümle tehdit edildim. Kamera kayıtlarında var. İş yerimde bacağıma kurşun sıkılmakla tehdit edildim. Defalarca 'eceline susadın, seni öldüreceğiz' tehditleri normal hale geldi. Beni ölümle tehdit eden insan için ben işaret edip beli silahlı şekilde alana giriyor bu insan. Benim üzerime yürüyor, öldüreceğim diye. Biz orada kendi canımızı korumaya çalışıyoruz. Bizim davet ettiğimiz güvenlik olmasaydı belki şu anda burada değildim ben. Şu an orada o günle ilgili ceza alan hiçbir kimse yok. Hepsi salıverildi" ifadesini kullandı.

Yıllık 30 milyon bütçe

Geçtiğimiz yıl kendilerinin seçilene kadar bir düzen oluşturulduğunu kaydeden Öncü, bir belde belediyesi kadar bütçelerinin olduğuna dikkati çekerek, "Kaynağı maliklerin aidatlarından almış. Öyle güzel bir sitede, çok ciddi bir bütçesi olan sitede hiçbir şey yapılmamış. Genel kurulda onaylanan ve işletme projemizde belirlediğimiz bütçe yaklaşık 30 milyon liraydı yıllık. Bir belde belediyesinin bütçesi gibi. iyi bir maddi gücü var ama bu güç zaten hiçbir zaman yansıtılamamış siteye. Birileri tarafından zaten çarçur edilmiş. Bu kaynağın bir kısmı hiç aktarılmamış. 25 yıldır hiç aidat ödemeyen haneler var. Bu ticarethanelerden aidat alınmamış. Bir çok haneden aidat alınmamış, alınmış gibi gösterilmiş. Hayali çekle ödeme yapılmış. Çek varmış gibi gösterilip milyonlarca lira sisteme bizim gelir defterine gelir gibi gösterilmiş. Fakat soruyoruz ortada hiç çek yok. Varmış gibi çekler yazılmış, onlarca, yüzlerce. 5 yıla baktık biz. 200'e yakın çek vardı ama bu düzenin 20 yıldır devam ettiğini gördük" diye konuştu.

Milyonlarca lirayı sömürdüler iddiası

Savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiğini anlatan Öncü, "Sitenin ortasına kocaman bir delik açmışlar ve bir güzel sömürmüşler. Bize karşı verilen bu mücadelenin nedeni de bu yaptıklarından dolay yarın öbür gün karşılaşacakları hukuki cezadan korkuyorlar. Bu tür suçların cezası ağırdır. Evrakta sahtecilik, rüşvet, bu başlıklar var dosyada. Hepsinin belgeleri var. bir kısmına nakit bir kısmına da yedirme, içirme vesaire yoluyla. Nakdilerin de belgeleri var rutin olarak verildiğine dair. Çünkü bu verilen parayı bir de gider pusulalarıyla kaydetmişler" dedi. - YALOVA