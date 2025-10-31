4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok
31.10.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartmanda oturan Ayşenur Tekin, "Evde kendimizi güvende hissetmiyorduk. Binanın yıkılma sesini duydum, deprem oldu sandım. Evimizde ciddi hasar oluştu. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44), kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan ve evinde hasar meydana gelen Ayşenur Tekin, "Ben o gün saat 06.00'da uyudum. Sebebi de, o evde zaten kendimizi güvende hissetmiyorduk. Ben de 'en azından sabah olsun, aydınlıkta uyuyayım' diye düşündüm. Annemle babam namaza kalkmıştı. Sonrasında ben onların sesine uyandım. Binanın yıkılma sesini de duydum. Deprem oldu sandım. Balkona çıktığımda yandaki evin direkt temelinden yıkılıp yan tarafa doğru devrildiğini gördüm. Annemler binanın çökme anını gördükleri için kapıya koşmuşlar. Toz, duman, toprak her yere yayılmıştı, oradan bir şekilde çıktık. Borular patlamıştı, o yüzden çıkış biraz zordu ama çıktık" diye konuştu.

"DÖNECEK BİR EVİMİZ YOK"

Evlerinde de ciddi hasar olduğunu söyleyen Tekin, "Kolonla beraber merdivene çıkan yerden direkt kopmuş, yan tarafa doğru düşmüş. Bu ev bizim tarafa doğru da yıkılabilirdi. Eğer öyle olsaydı, bizim ev dahil 3 ev tamamen toprak altında kalırdı. Öyle olsaydı yüzde 99 öleceğimizi düşünüyorum. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Kocaeli, Gündem, Deprem, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek
Bomba iddia Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova’da yakalandı Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı
KYK yurdunda kahreden ölüm Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor
Özgür Özel’den hapisteki Muhittin Böcek’le ilgili olay iddia: Teklif götürdüler Özgür Özel'den hapisteki Muhittin Böcek'le ilgili olay iddia: Teklif götürdüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

18:58
Jose Mourinho’dan ayrılık cevabı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı
18:46
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında bomba diyalog
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
18:31
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi Yaptığı hareket gündem oldu
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
17:21
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
İETT otobüsündeki dehşet kamerada
16:37
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı
16:04
Bütçe Komisyonu’nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 19:18:37. #7.12#
SON DAKİKA: 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.