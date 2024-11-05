40 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

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Vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 40 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheliden 8'i göz altına alındı. İstanbul'da olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yağma, özel belgede sahtecilik suçlarından

yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Mağdurdan alınan beyana göre, şüpheli şahısların kendilerini devletin yüksek kademelerindeki şahıs ile bağlantılı olduklarını ve İstanbul ile Antalya illerinde bulunan milli emlak arazilerinin satış işlemini gerçekleştirdikleri vaadinde bulunan suç örgütü üyeleri 40 milyon liralık vurgun yaptı. Yapılan takip sonucu suç örgütü üyelerinin 9 adet tapu senedi verdikleri belirlenirken, bu tapuların Ankara Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan teknik inceleme sonucunda sahte olduğu tespit edildi.

Tehdit ve silah zoruyla paralara el koydular

Bir diğer mağdur ise, suç örgütü üyelerinin kendisini aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadi ile Ankara iline davet ettiklerini, istedikleri parayı alamayınca kendisini ve oğlunu alıkoyarak tehdit ve silah zoruyla 200 bin dolar maddi menfaat sağladıklarını ayrıca 400 bin dolarlık sözleşme imzalatarak borçlandırdıklarını ifade etti.

8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan eş zamanlı sabah operasyonlarında yakalan 8 şüpheli göz altına alınırken, İstanbul'da olduğu tespit edilen bir şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları başlatıldı. - ANKARA