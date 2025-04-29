41 Dolandırıcı Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı. Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. 38'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekaletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi" dedi.

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla tehdit, sesmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Operasyon kapsamında şüphelilere ait 476 banka hesabı, 70 adet taşınmaz mal varlığına ve 16 adet araca tedbir kararı konuldu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığımız ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi. - ANKARA