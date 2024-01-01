43 ilin geçiş noktasında "yılbaşı" denetimi: Bin personel görev yaptı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesini sağlamak maksadıyla denetimler gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas, il genelinde yılbaşı dolayısıyla yaklaşık bin personelin görev yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen "yılbaşı tedbirleri" konulu genelge doğrultusunda; vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesini sağlamak maksadıyla, ülke genelinde olduğu gibi 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde "yılbaşı tedbirleri" dahilinde denetim faaliyetlerini sürdürdü. Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Ekipler, şehirler arası yolcu otobüslerinde ve hususi araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi. Bir taraftan da "Tepe" isimli narkotik köpeği de araç içerisinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik arama yaptı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, polis ve jandarma trafik kontrol noktasında görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Vali Makas, uygulama noktasında hazır bulunan Yahşihan Kaymakamı Ender Farukuzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, polis ve jandarma personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'ün Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılı olarak Türk milletinin kutlu yürüyüşüne devam edeceği bir yıl olduğunu belirtti.

2024 yılı itibariyle Kırıkkale'de güzel yatırımların olacağına değinen Makas, "2024 yılı; Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılının ilk yılında ümitlerimizin olduğu, milletimizin kutlu yürüyüşüne devam edebileceği bir yıl. Kırıkkale'mizde de inşallah çok güzel yatırımlar planlanıyor. Sayın belediye başkanımız, siyasiler ve bizler olmak üzere hem istihdamı artırmak hem de altyapıyı daha da güzelleştirmek adına aziz milletimizin duasıyla yol yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Yılbaşı olması dolayısıyla yaklaşık bin personelin görev yaptığını anlatan Vali Makas, "Yılbaşı olması hasebiyle aşağı yukarı bin personelimizle sahadayız. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, AFAD'ı ve GAMER'i ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımız milletimizin huzurunu sağlamak için gelen çağrılara cevap veriyorlar ve ekiplerimizi yönlendiriyor. 43 vilayetin kavşak noktasındayız. Aşağı yukarı günlük 50 bin araç vilayetimizden seyrediyor. Ekiplerimizle beraber ana yolumuza da hizmet ediyoruz. İnsanlarımızı sevdiklerine kavuşturmak adına ekiplerimiz görevde. Kırıkkale'miz zaten rafine bir bölge, milli bir bölgemiz. Vatan millet uğrunda yol yürüyen şehitler diyarı bir memleket. İnsanlarımız kanunlara saygılı. Polisimizle, jandarmamızla ve zabıtamızla beraber de 'Türkiye'nin huzuru Kırıkkale'nin huzuru' sloganıyla hizmet ediyoruz. Yeni yılın milletimize, Kırıkkale'mize ümmet coğrafyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Vali Makas ve beraberindekiler, görevli personelle bir süre sohbet edip, yeni yılını kutladı. Uygulama ve denetim faaliyetlerinin takip edildiği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geçen Makas, polisin üzerindeki yaka kamerasından görüntülü olarak iletişim kurarak, denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Makas, İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personelle de bir araya geldi.