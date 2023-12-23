Irak\'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırı sonrası, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.
Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
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