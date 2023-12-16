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750 kilometrelik takiple nefesleri kesen traktör operasyonu - Son Dakika
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750 kilometrelik takiple nefesleri kesen traktör operasyonu

Manavgat'tan çalınan 2 traktörün izi yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek Reyhanlı'da bulundu. Jandarma ve Polis, traktörler için 750 kilometre iz sürdü.

750 kilometrelik takiple nefesleri kesen traktör operasyonu
16.12.2023 - 23:09,
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750 kilometrelik takiple nefesleri kesen traktör operasyonu

Jandarma ve Polis, Manavgat'tan çalınan 2 traktörün izini yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek Reyhanlı'da buldu

Görüntüleri tespit edilen traktörler için 750 kilometre iz sürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ayrı noktada gerçekleşen traktör hırsızlığı olayının failleri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonuyla ele geçirildi. Jandarma ve Polis, 2 traktörün izini yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek Reyhanlı'da buldu. Görüntüleri tespit edilen traktörler için 750 kilometre iz sürüldü

Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Emniyet Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Manavgat'ta çalınan iki traktör Hatay Reyhanlı ilçesinde JASAT ekiplerince ele geçirildi. Traktörleri Manavgat'tan çalarak Serik ilçesine götürdükleri kameralardan tespit edilen ve Manavgat'ta yakalanarak adliyeye çıkarılan M. E. K., Ş. K. ve F. K. İsimli kardeşlerden M. E. K. ve F. K. tutuklandı.

Çeltikçi Mahallesinde ikamet etmekte olan Hasan Hüseyin Aydın isimli vatandaşın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna gelerek 26 Kasım Pazar gecesi evinin önünde park halindeki 07 LU 166 plakalı Fiat marka traktörünün çalındığını bildirmesi Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu traktörün Serik ilçesi istikametine gittiği tespit edildi. Ekiplerin Serik İlçesinde yaptığı çalışmalar ve izlemiş olduğu kameralarda şüphelilerin Çeltikçi Mahallesinden çaldıkları 07 LU 166 plakalı traktörün yanına 07 LK 053 plakalı bir başka traktörü park ettikleri, traktörlerin park edildiği yere kamyonetle gelen şüphelilerin traktörleri sürerek Serik Sanayisinde tır yükleme noktasına getirdikten sonra bir tıra yükledikleri belirlendi.

2'nci traktör Manavgat ilçe merkezinden çalınmış

07 LK 053 plakalı traktörün yapılan sorgulamasında traktörün Ali Turan isimli vatandaşa ait olduğu, 7 Aralık 2023 Perşembe günü Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde boş arsada park halindeyken çalındığı belirlendi.

Jandarma ve polis işbirliği

Durumun Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerince şüphelilerin yakalanması için ortaklaşa çalışma başlatıldı. JASAT ve emniyet asayiş ekiplerinin çalışmaları ve izledikleri 100'den fazla güvenlik kamerası sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri M. E. K., Ş. K. ve F. K. isimli kardeşler Manavgat ilçe merkezinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüphelilerden M. E. K. ve F. K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Şüphelilerin traktörleri Serik ilçesinden alıp park yerine götürmeleri,buradan yükleme rampasına doğru hareket etmeleri, bu sırada üçüncü şüphelinin kullandığı kamyonetin eşlik ettiği anlak güvenlik kameralarına yansıdı.

Traktörler JASAT timleri tarafından Hatay-Reyhanlı'da ele geçirildi

Yapmış oldukları araştırmalarda traktörlerin Serik Sanayisinden yüklendiği tırın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirleyen ekipler Hatay Reyhanlı ilçesinde JASAT ekipleriyle irtibata geçti. Manavgat'tan çalınan traktörler Reyhanlı ilçesinde JASAT ekipleri tarafından ele geçirildi. Traktör sahiplerinin traktörlerini teslim almak üzere Hatay Reyhanlı ilçesine gittikleri bildirildi. Diğer taraftan olayla ilgili olarak U. Ö. İ., A. İ. ve A. A. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Reyhanlı, Jandarma, Manavgat, Son Dakika

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