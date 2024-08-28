Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran'ın katıldığı canlı yayında anlattıkları gündem oldu. Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar" dedi. Güran'ın bu sözleri sonrası yayın kesildi.

28.08.2024 10:14  Güncelleme: 10:35
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Türkiye, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan Narin'den gelecek habere kilitlendi. Köy didik aranmaya devam ederken, anne YükselGüran'ın Narin'in kaybolduğu güne dair anlattıkları dikkat çekti.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

"BUNU İLK KEZ ANLATIYORUM..."

Katıldığı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan anne Yüksel Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullandı. Güran'ın sözleri sonrası yayın jandarmanın aileyi ifadeye çağırdığı belirtilerek kesildi.

8 gündür aranan Narin'in annesinden kafaları karıştıran sözler

"BİRİ GÖTÜRDÜYSE ANCAK TANIDIKTIR"

Bir diğer yayında da detaylar veren Güran, "Köyde taş üstünde taş bırakmadılar. Tarlalar, çimenler, pamuklar, insanlar... Her yeri arıyorlar, yok. Allah bin kere razı olsun" dedi. Narin'in akıllı bir kız olduğunu belirten anne, "Kızımı kimse parayla falan kandırıp arabaya atıp götüremez. Biri götürdüyse ancak tanıdıktır" dedi.

"NARİN'İ EN SON ELTİM GÖRDÜ"

Yüksel Güran sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün erkeklerimizden hiçbiri evde yoktu, düğün hazırlığı yapıyorduk. En son 17.00-17.30 sıralarında eltim Maşallah Güran'ın kapısını çalmış, kızları sormuş. Biri de 18.00'de çeşmede görmüşler. Narin neden yolu uzatıyor, normal yoldan gelmiyor bilmiyorum."

Diyarbakır\'da kaybolan Narin\'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa yavuzdeger: Al işte… o kadar zamandır sus… Belki de bunun olayla alakası varsa geç kalındığı için kim bilir ne oldu. 33 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır: Bir yabancı köyün içine giripte,kızı kaçıramaz. Heleki Diyarbakır, Doğu köylerimizde hepsi akrabadır,yabancı olmaz. Yakınlarındam biridir. 30 2 Yanıtla
  • Hasanmustafa Kaya: Annesi herseyi biliyor korktuğu için susuyor 26 2 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Pislikler yavaş yavaş dökülüyor… Çok üzücü,inşallah sağ salim bulunur. 25 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Vitrinlik hayatını değil tezgahın altında olanı anlat . Çok geç olmuş ne yazık ki . 16 1 Yanıtla
  • Mustafa Çakır: Ailenin parmağı var. 14 0 Yanıtla
  • Emin Erol: o kadar arama emeğine yazık devletin kurumlarını oyalamak meşgul etmektir bu zaten ben anlamıyorum bu işleri kayıp mı yoksa başka Bi durum mu var 9 4 Yanıtla
  • Servet Öztürk: bu açıklamalardan sonra önce aileyi alacaksın sonra da parmağı olanları demek ki herkesin birbirinden haberi var 12 0 Yanıtla
  • Onur ÜNAL: Genelde akraba çıkar ya bunları yapan 9 0 Yanıtla
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