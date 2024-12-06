85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi? - Son Dakika
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85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

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Kanadalı fenomen Bronwin Aurora, kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin hastane odasından paylaştığı video ile infial yarattı. Yatağın başında dans ederken çektiği videoya "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" notunu düşen Aurora gelen tepkilere "Sevgilim esprilerimi seviyor" yanıtını verdi.

06.12.2024 09:03
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Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora (22), kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin hastane odasından paylaştığı videolarla olay yarattı.

"VASİYETİNE GİRMEYİ BAŞARDIM"

Sık sık 85 yaşındaki sevgilisi Robert'la sarmaş dolaş pozlar veren Aurora, onun hasta yatağı başında dans ederken çektiği videonun üzerine "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" yazdı.

85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Videosu yoğun tepki çeken Aurora, "Sevgilim esprilerimi seviyor" cevabını verdi.

85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

Hastane, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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