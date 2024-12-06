Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora (22), kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin hastane odasından paylaştığı videolarla olay yarattı.
Sık sık 85 yaşındaki sevgilisi Robert'la sarmaş dolaş pozlar veren Aurora, onun hasta yatağı başında dans ederken çektiği videonun üzerine "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" yazdı.
Videosu yoğun tepki çeken Aurora, "Sevgilim esprilerimi seviyor" cevabını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi? - Son Dakika
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