ABD'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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ABD'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor. Baba, çocuğun ölüm sebebinin antrenman değil, zatürre olduğunu öne sürdü. Savcılar, çocuğun babasının sürekli istismarı sonucu iç organlarda meydana gelen hasarların çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtığını iddia ediyorlar.

02.05.2024 13:37  Güncelleme: 13:49
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Amerika Birleşik Devletleri New Jersey'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor. Baba, çocuğun ölüm sebebinin antrenman değil, zatürre olduğunu öne sürdü.

31 yaşındaki Christopher Gregor, 2021 yılında küçük oğlu Corey Micciolo'nun ölümüyle ilgili olarak cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Videoya çekilmiş bu antrenman sırasında çocuk ciddi şekilde yaralanmış ve morluklar oluşmuştu. Gregor'un avukatı Mario Gallucci duruşmanın açılışında, "Bu videoyu izlediğinizde dehşete düşeceksiniz," dedi.

Savcılar, çocuğun babasının sürekli istismarı sonucu iç organlarda meydana gelen hasarların çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtığını iddia ediyorlar. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gregor'un oğlunu, çocuğun çok şişman olduğunu düşünerek zorlayıcı bir antrenmana tabi tuttuğu görülüyor. Gregor, çocuğu koşu bandına koyarak hızı ve eğimi artırıyor, çocuk düşünce tekrar bandın üzerine koyuyor. Çocuk birkaç kez daha düşüyor ve babası hızı azaltıp çocuğu mola verene zorla koşu bandında koşturuyor.

Corey'nin annesi Breanna Micciolo, velayet anlaşmazlığı içinde olduğu Gregor hakkında ifade verdi. Annesi, çocuğun vücudunda garip şekilli morluklar ve sıyrıklar fark ettiğini söyledi. Oğlunu doktora götürdüğünde, çocuk doktora babasının onu "çok şişman" olduğu için koşu bandında koşturduğunu açıkladı.

2021'in 2 Nisan'ında Corey, uykudan uyandığında kelimeleri bozuk söylemeye ve midesi bulanmaya başladı. Babası onu hemen hastaneye götürdü, ancak çocuk burada hayatını kaybetti.

Gregor, olayın videosuna dayanarak çocuk ihmalinden üç ay sonra tutuklandı. 2021 Eylül'ünde bir adli tıp uzmanı, çocuğun ölümünün sürekli çocuk istismarı sonucu olduğunu ve cinayet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirledi.

ABD'de bir baba, şişman olduğunu düşündüğü 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandında koşturarak ölümüne sebep oldu
ABD'de bir baba, şişman olduğunu düşündüğü 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandında koşturarak ölümüne sebep oldu
ABD'de bir baba, şişman olduğunu düşündüğü 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandında koşturarak ölümüne sebep oldu
ABD'de bir baba, şişman olduğunu düşündüğü 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandında koşturarak ölümüne sebep oldu

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Çocuk, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de bir baba, 6 yaşındaki oğlunu zorla koşu bandına bindirerek öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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