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ABD, İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD, İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD güçlerinin Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar, milislerin ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak düzenlendi. ABD, gruplara ve İranlı sponsorlarına saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu. Saldırılarda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. ABD'nin saldırıları sürdüreceği belirtildi.

ABD, İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdi
24.01.2024 - 09:39,
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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD güçlerinin Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı yazılı açıklamada, ABD askeri güçlerinin Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Austin saldırıların, söz konusu milislerin Irak ile Suriye'de ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırına karşılık düzenlendiğini belirterek, "Bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmıyoruz. Personelimizi ve tesislerimizi korumak için daha fazla önlem almaya hazırız. Bu gruplara ve İranlı sponsorlarına, bu saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise İran destekli milis gruplara yönelik saldırılarda Kataib Hizbullah'ın karargahı, depoları ve roket, füze, dron için kullandığı eğitim noktalarının hedef alındığını aktardı.

"Saldırılarda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı"

Iraklı güvenlik kaynaklarına göre ABD güçleri, Babil kentinin Curf el-Sahar bölgesinde Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) bağlı askeri fakülteye silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. ABD ayrıca ülkenin batısındaki Anbar kentine bağlı, Suriye sınırındaki el-Kaim bölgesinde bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı SİHA ile hedef aldı, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

"Saldırıları sürdüreceğiz"

Kataib Hizbullah'ın askeri sözcüsü Cafer el-Hüseyni sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe dikkat çekerek Gazze'deki kuşatma sona erene kadar "düşman üslerini" hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Ne olmuştu

Öte yandan İran yanlısı gruplar, geçtiğimiz cumartesi günü Anbar kentindeki Ayn el-Esed üssüne füzeli saldırı gerçekleştirmiş, 4 ABD personelinin "travmatik beyin hasarı" yaşadığı açıklanmıştı.

İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılar artmıştı. ABD Savunma Bakanlığına göre Ekim ayından bu yana bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140'tan fazla saldırı gerçekleştirildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD, İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika


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