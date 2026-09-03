ABD'nin İran'a saldırısında 6 donanma personeli öldü, üslerine füze yağdırıldı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a saldırısında 6 donanma personeli öldü, üslerine füze yağdırıldı

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ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında 6 İran donanma personeli hayatını kaybetti. İran, Ürdün, Kuzey Irak, Bahreyn, Kuveyt ve BAE'deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracıyla misilleme yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 18 kişinin öldüğünü, 140'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin hava saldırılarında 6 İran donanma personeli hayatını kaybetti.

İranlı Tasnim haber ajansı, ABD'nin İran'a 1 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda İran donanmasından 6 personelin hayatını yitirdiğini aktardı. Ülkenin farklı bölgelerine düzenlenen, asker ve sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılara karşılık Ürdün, Kuzey Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ABD üslerine karşı kapsamlı füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 30 Ağustos'ta başlattığı son saldırılardan bu yana 18 İranlının hayatını kaybettiğini ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 140'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"ABD'nin düğüne yönelik saldırısı cevapsız kalmayacak"

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Ahmed Vahidi ise yaptığı açıklamada, ülkenin güneydeki bir düğünde gerçekleştirilen saldırıda öldürülen 4 kişinin intikamını alacaklarını belirtti. Vahidi, "Hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmayacak ve mutlaka intikamı alınacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İnsansız Hava Aracı, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin İran'a saldırısında 6 donanma personeli öldü, üslerine füze yağdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin İran'a saldırısında 6 donanma personeli öldü, üslerine füze yağdırıldı - Son Dakika
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