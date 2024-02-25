Yemen\'deki Husilere ABD ve İngiltere\'den 22 hava saldırısı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Yemen'in 3 kentine 22 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 31 Ekim 2023'ten itibaren Kızıldeniz'de İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki faaliyetlerini durdururken, ABD ve İngiltere öncülüğünde 18 Aralık'ta Husilere karşı Refah Muhafızı Operasyonu başlatılmıştı. ABD ve Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Yemen'in başkenti Sana'nın da aralarında bulunduğu 3 kentine 22 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Sana ve çevresine 17 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ülkenin Haifan bölgesinde ve Taiz kentindeki iletişim hatları 3 kez hava saldırılarıyla hedef alındı" denildi.

Açıklamada çiftliklere de saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Pentagon: "Husilere ait 18 hedef vuruldu"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada Avustralya, Bahreyn, Danimarka, Kanada, Hollanda, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ile yapılan ortak açıklamada Husilere ait 18 hedefin vurulduğu duyuruldu. Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Yemen'de Husilere ait yeraltı silah depolama tesisleri, füze depolama tesisleri, hava savunma sistemleri, radarlar ve bir helikopterin bulunduğu 8 noktada 18 hedef vuruldu. Bu saldırılar, Husilerin ticari gemilere ve donanma gemilerine yönelik devam eden ve yalnızca uluslararası denizcileri değil Yemen halkının hayatını da tehlikeye atan saldırılarına bir cevap niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.

Husilerin Kasım ayından bu yana gemilere yönelik 45'ten fazla füze saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Amacımız gerilimi düşürmek ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" denildi. Açıklamada, Husilerin saldırılarının devam etmesi durumunda karşı saldırıların da süreceği vurgulandı. - SANA