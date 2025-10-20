Acıbadem\'de şantiyede korkutan kaza: Vinç inşaat alanına devrildi

İstanbul Acıbadem'de, bir inşaat sahasında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şantiyede kullanılan dev vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaat alanının üzerine devrildi.

KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında büyük bir gürültüyle yıkılan vinç, çevrede paniğe neden olurken, şantiyede maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, vincin devrilmesiyle birlikte çevrede toz bulutu oluştuğunu ve kısa süreli bir panik yaşandığını belirtti.