Acılı eş: 'Benim canımı söktü aldı' Kayseri'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi - Son Dakika
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Acılı eş: 'Benim canımı söktü aldı' Kayseri'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Uzman çavuşun eşi F.D., 'Benim canımı söktü aldı, kendi de içerde sürünsün' dedi.

27.06.2024 16:50
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Acılı eş: "Benim canımı söktü aldı" Kayseri'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Uzman çavuşun eşi F.D., "Benim canımı söktü aldı, kendi de içerde sürünsün" dedi. Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen uzman çavuşun eşi F.D., "Benim canımı söktü aldı. Kendi de içerde sürünsün. Eşim olay günü silahını kullanmadı. Bana verdi. Eşim bilinçli bir askerdi. Eşimde 1 bıçak darbesi olduğunu söyledi. Ancak eşimin vücudunda 5 bıçak yarası vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.Anne S.D. ise, F.B.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.Müşteki avukatı da, sanığın ve yakınlarının olaydan daha önce sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduklarını iddia ederek, dosyanın terör kapsamında genişletilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı avukatın tevsii tahkikat talebinin dosyaya bir şey katmayacağını söyleyerek, reddetti."Kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu"Sanık F.B. ise savunmasında; "Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Onun gençliği gittiyse benimde gençliğim gitti. Benim ailemden yaralananlar oldu. Onları korumak istedim. Bir anda oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Yoksa ne o beni tanır ne de ben onu tanırım. Tanımadığım birini neden öldüreyim" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet savcısı mütalaasında F.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatının savunma için süre istemesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.OlayMelikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz 24 Eylül'de meydana gelen olayda; birbirine yakın iki farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre, kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Utku Can Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'i bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin F.B. olduğunu tespit eden ekipler, katil zanlısını düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acılı eş: \'Benim canımı söktü aldı\' Kayseri\'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Kavga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acılı eş: 'Benim canımı söktü aldı' Kayseri'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi - Son Dakika

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