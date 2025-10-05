Açlık Grevi Başladı - Son Dakika
Açlık Grevi Başladı
05.10.2025 22:39
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in gözaltına aldığı 42 aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından 1 Ekim'de yasa dışı şekilde alıkonuldu.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023'ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor. Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95'i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hala tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor" denildi.

YAKLAŞIK 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 500 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, bugüne kadar işlemleri tamamlanan 170 aktivisti ise sınır dışı etmişti.

Kaynak: İHA

