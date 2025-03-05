Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış - Son Dakika
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Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

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TV8 ve Exxen platformunun sahibi olan Acun Ilıcalı ile hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Ilıcalı ile birlikte 7 yöneticisi için 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istenen iddianamenin detayında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği maçlara da yer verildi.

05.03.2025 21:18  Güncelleme: 21:49
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TV8, Exxen ve S sport platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran ile kanal ve platform yöneticileri hakkında 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesindeki "S SPORT" platformunda ve TV8 ile Exxen'de yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı iddiasıyla açılan soruşturmalar sonucunda her iki medya kuruluşunun yöneticileri hakkında hapis cezası talep edildi.

BU MAÇLARDA TESPİT EDİLMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedildi.

İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ- Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)- Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.

ILICALI VE 7 YÖNETİCİSİNE SORUŞTURMA

İddianamede, soruşturmaya konu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı aktarılarak, "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziken veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayını izleyenlerce görülecek şekilde yayınlanmasının da yayıncı açısından suç teşkil ettiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

S SPORT YÖNETİCİLERİNE DE HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, RTÜK'ün 2023 yılına ait tespitlerine dayanılarak, S Sport platformunda yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının stadyum reklam panoları ve kale yanlarına sanal olarak yerleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alan Kenan Saran, Genel Müdürler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Buna göre, şüpheliler, soruşturmaya konu olan maç yayınlarının, sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının müdahalesiz yayınlamakla mükellef olduklarını belirtti.

Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını kaydetti.

Şüpheliler, bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayını yapılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını savundu.

Her iki iddianamede de yasa dışı bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumsal yapıyı bozabileceği ifade edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameleri incelemeye devam ediyor.

Detaylar ortaya çıktı: Acun\'un başını bu maçlar yakmış

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Son Dakika 3.Sayfa Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sabutay Türkhan:
    Ooo iş oraya giderse Galatasaray'ın kapatılması lazım, çifte standart, Allah görüyor ondanda korkmuyorlar 37 78 Yanıtla
  • kahraman yoldaş:
    acunun servetını araştırın bakın neler cıkar neler 78 11 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Ali Koç ve bu Türkiyede futbolu bitirdiler.Bunlarin arkasına düşen fenerasyon da ise bir gram futbol akli yok. 50 22 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Bahis var doping var ama Türkiye'de ahlak ve adalet dersi vermeye çalışıyor 22 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BUNLAR İÇERİDE YATAR MI YA!!!!!! cesa almış olsa bile olmaz ds adlı kontrol ne güne var 18 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    asgarı ucrete muhabırlık yaparken nasıl zengın oldu bu,amerıkan menseı yarısmaları fetullah gulencı degıldır dimi 17 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    otu çek takımına bak … 7 1 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    önce gaysaray incelense kulüp kapatılır feto kırıntıları halen olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz adalet bitmiş 2 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GALATASARAY A ÇAMURUNU BULAŞ TUTMAYA ÇALİŞANLAR MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA ALGI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR 5 0 Yanıtla
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