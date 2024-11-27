RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi - Son Dakika
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RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 11 kanala çeşitli gerekçelerle 13 ayrı yaptırım uyguladı. Kurul tarafından yaptırım uygulanan kanallar arasında yasadışı bahis reklamı yapan S Sport ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV8'de yer alıyor. RTÜK, S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle ayriyeten yüzde 3 idari para cezası verdi.

27.11.2024 15:56
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, birçok kanala ceza yağdırdı. RTÜK'ün ceza verdiği kanallar arasında yasadışı bahis reklamı yapan S Sport ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV8'de yer alıyor.

11 KANALA 13 AYRI YAPTIRIM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uygulandı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINA PARA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

RTÜK VERDİĞİ CEZALARIN TAMAMI VE GEREKÇELERİ

RTÜK'ün verdiği cezalar ve gerekçeleri şöyle;

  • MHP'den üç milletvekilinin istifasının değerlendirildiği ROTA programında kullanılan "Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş" ve "Erdoğan görüntüleri izletmiş" alt yazıları "tarafsızlık-doğruluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.
  • "Yenidoğan Çetesi"nin konuşulduğu Arena programında İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi ile ilgili gündeme getirdiği iddialar, tarafsızlık-doğruluk ilkelerine aykırı bulunarak SZC TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.
  • Flash Haber TV'ye, Sunucu Fatih Ertürk'ün Başkentte Gündem programında "Neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz?" sorusuyla toplumun bir kesiminin kötü olaylara müstahak olduğunu ima ettiği ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, Can Ataklı'nın "bazen de böyle tersten çakarlar işte", "bu kadar kafasızlık olur mu ya" ifadeleri, kaba ve argo olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.
  • Tele 1'e,program sunucusu Musa Özuğurlu'nun Gazeteci Yavuz Donat ile ilgili ifadeleri insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.
  • Hiranur Vakfı'nda yaşanan sürecin drama hali yaptırıma uğradı. Arka Sokaklar dizisinin, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, milli ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.
  • Şiddet sahneleri nedeniyle; "Sahipsizler" dizisi için Star TV'ye, "Yabani" dizisi için NOW TV'ye ve "Deha" dizisi için Show TV'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.
  • S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.
RTÜK, Acun Ilıcalı\'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi

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Son Dakika 3.Sayfa RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nuh Aydoğdu:
    Çok vermişsiniz cezayı keşke kdv olayında da böyle insaflı olsanız %3 %2 Şu haberleri her gün okudukça artık küfür etmek de boş anlamsız 35 1 Yanıtla
  • Recep Cosar:
    Toplam ceza rakamı neden gizleniyor? 17 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KİMMİŞ BAHİSÇİ GALATASARAY ÜZERİNE OYNAYIP HEDEF ŞAŞ IRMAK DA KURTARMADI SİZİ 12 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Yeni ceza kuralları belirlendikten sonra bile devam ettiler ve ceza geldi. Reklamları yayına verirken kapatabilir ama bunu da yapmıyorlar. Ayrıca neden maçları trt vermiyor, zarar ediyorum dediği halde neden yayıncısı oluyor? Bu araştırılmalı... 13 0 Yanıtla
  • Semih:
    Bu ilk değildi. Geçen sene digitalde şligi gs maçlarına bile reklam yerleştiriyorlardı. Dakikalarca maç yayını gidiyordu, sonra reklamları kaldırıyolardı yayın düzeliyordu ya da şifresiz tvden açıyorlardı 8 0 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    yüzde 3 ne yani? 7 0 Yanıtla
  • Can Umut:
    Ondan olmayan onun gibi düşünmeyen yok olsun demek bu 1 1 Yanıtla
  • m:
    noldu geçirdi mi başkan 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Pis işler hep yandaşlarda zaten bu cezalar neki onlara 0 1 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Panodaki bahis reklamına ceza veren adalet sistemi, formadaki reklama , 3 maymunu oynadı. Daha ne diyelim. 0 0 Yanıtla
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