Adana'da hız uyarısı kavgaya döndü: Gençler takip edilip saldırıya uğradı - Son Dakika
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Adana'da hız uyarısı kavgaya döndü: Gençler takip edilip saldırıya uğradı

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Adana\'da hız uyarısı kavgaya döndü: Gençler takip edilip saldırıya uğradı
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Adana\'da hız uyarısı kavgaya döndü: Gençler takip edilip saldırıya uğradı
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Çukurova'daki Turgut Özal Bulvarı'nda gece yarısı yaşanan olayda, hızla yanlarından geçen otomobildekileri uyaran iki genç, 'Neden sol şeritte geziyorsun' sözleriyle saldırıya maruz kaldı. Araçla uzaklaşmaya çalışan gençleri bir süre kovalayan şahıslar, devriyedeki polisleri fark edince olay yerinden ayrıldı. Anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da gece yarısı hızla yolda giden şahısları uyaran gençler saldırıya uğradı. O anlar araç içi kamerasıyla görüntülendi.

UYARINCA SALDIRIYA GEÇTİLER

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. A.G., arkadaşıyla birlikte otomobiliyle yolda ilerlerken 63 ALF 656 plakalı otomobil yanlarından hızlıca geçti. Yaklaşık 100 metre sonra otomobilin yanında duran A.G., "Baba giriyordun, çok hızlı geçtin" diyerek şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslar ise "Neden sol şeritte geziyorsun" diyerek A.G.'ye ve arkadaşına saldırdı. Gençler otomobille saldırganlardan kaçmaya çalışırken 63 ALF 656 plakalı otomobildeki şahıslar A.G.'yi bir süre takip edip araçlarından inerek yine saldırmaya çalıştı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

A.G. ve arkadaşı bir süre sonra devriye atan polislerin yanına gidince saldırganlar da takibi bırakıp uzaklaştı. Yaşananlar ise araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
Çukurova3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Mustafa Gungor Tolga Mustafa Gungor:
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