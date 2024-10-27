Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana\'yı kurun

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Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.07'de gerçekleşen depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

NACİ GÖRÜR: DEPREM DİRENÇLİ ADANA'YI KURUN

Sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'Den endişelendiren bir açıklama geldi. Adana'nın deprem riski taşıyan şehirlerden biri olduğunu, bu bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini daha önce de vurgulayan Görür, yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Minnetli-Kozan/Adana'da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun- Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani Doğu Anadolu Fayı'nın Adana Havzası'ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun."

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntı Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi: "Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."