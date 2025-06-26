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Yeğenini diri diri böyle yaktı

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Yeğenini diri diri böyle yaktı
26.06.2025 09:48
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Yeğenini diri diri böyle yaktı
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Adana'da ağabeyiyle miras anlaşmazlığı nedeniyle husumeti bulunan adam, 16 yaşındaki yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Amca daha sonra 112'ye "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar olan gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde 7 Haziran Cumartesi günü dehşet yaşandı. İddiaya göre; 16 yaşındaki Deniz K., arife günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan babası Yusuf K.'nin (53) yanına gitmek için evden çıkarken amcası O.K. (52) hızla geldi.

YEĞENİNİ DİRİ DİRİ YAKTI

Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, yanında arkadaşı bulunan yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp yakarak kaçtı.

Yeğenini diri diri böyle yaktı

SUÇU AĞABEYİNE ATMAYA ÇALIŞTI

112'yi arayan O. K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti.

GENÇ YOĞUN BAKIMDA

Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

Yeğenini diri diri böyle yaktı

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde O.K'nin elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra ateşe verdiği ve gencin alevler içinde koştuğu anlar yer aldı.

"BİR SÜRÜ HAYALİM VARDIİ FUTBOLCU OLACAKTIM"

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek amcasına tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeğenini diri diri böyle yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Normal Adana Orası Homo sapiens lerin bolca olduğu yer 2 1 Yanıtla
  • deli balta:
    o adamı aynı şekil yakmadan adaletten bahsedemezsiniz herkes ettiğini bulmalı herşey dengi dengine ne yaparsan o yapılır işte adalet budur 0 0 Yanıtla
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