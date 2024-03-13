Adana\'da Baba, Oğlunu Uyuşturucu Parası İstediği İçin Öldürdü

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Oğlunu, "uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş Adana'da oğlunu öldüren baba tutuklanırken, oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip, "uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü, oğlunun kendisine satırla saldırdığını çok pişman olduğunu hemen 112'yi aradığını söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da oğlunu öldüren baba tutuklanırken, oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip, "uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü, oğlunun kendisine satırla saldırdığını çok pişman olduğunu hemen 112'yi aradığını söylediği öğrenildi. Olay, 11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hazım Evren babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu."Polisi arayıp oğlunu öldürdüğü söyledi ve teslim oldu"Tamer Evren, oğlu Hazım vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu."Uyuşturucuya zam geldi, para yetersiz diyerek satırla babasını öldürmek istemiş"Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediği dile getiren Tamer Evren," 200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de veremem bakkala borcumuz var deyince bana satırla saldırdı. Bende kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.