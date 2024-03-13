Oğlunu, "uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş Adana'da oğlunu öldüren baba tutuklanırken, oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip, "uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü, oğlunun kendisine satırla saldırdığını çok pişman olduğunu hemen 112'yi aradığını söylediği öğrenildi
ADANA - Adana'da oğlunu öldüren baba tutuklanırken, oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip, "uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü, oğlunun kendisine satırla saldırdığını çok pişman olduğunu hemen 112'yi aradığını söylediği öğrenildi. Olay, 11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hazım Evren babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu."Polisi arayıp oğlunu öldürdüğü söyledi ve teslim oldu"Tamer Evren, oğlu Hazım vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu."Uyuşturucuya zam geldi, para yetersiz diyerek satırla babasını öldürmek istemiş"Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediği dile getiren Tamer Evren," 200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de veremem bakkala borcumuz var deyince bana satırla saldırdı. Bende kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Baba, Oğlunu Uyuşturucu Parası İstediği İçin Öldürdü - Son Dakika
Erzincan'da yapılan operasyonda nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.
Rusya'da LGBT hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesinin ardından polis, eşcinsel kulüplerine baskın düzenlemeye başladı. Moskova'daki bir LGBT kulübüne yapılan baskında bazı kişiler gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.
Edremit'te belediyenin sokak köpeklerini besleme noktasına bırakılan mamaların çalındığı tespit edildi. Hayvan severler güvenlik kamerası kullanarak çözüm buldu ve savcılık soruşturma başlattı.
Samsun'da ikinci el eşyaların depolandığı yerde çıkan yangında 200 bin liralık zarar olduğu öğrenildi. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-11' Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Çetelerin 2 milyar TL'lik faaliyetleri ortaya çıktı.
Çorum'un Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.S, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bornova ilçesindeki evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Harun Kıyak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tutuşan paletler nedeniyle bir işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi veya şüphelileri yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da iki husumetli grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.T.S. bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?