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Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi yakalandı

Adana'da yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi saklandığı evde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin örgüt adına eylemleri organize eden ve yaptıran kişi olduğu öğrenildi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana\'da \'Bayğaralar\' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi yakalandı
03.01.2024 - 10:08,
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Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi saklandığı evde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin örgüt adına eylemleri organize eden ve yaptıran kişi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Ekim'de Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilemeyen firar olarak aranan Kemal T., Çetincan Ç., Ali B. ve Hikmet A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

KOM polisleri, firar örgüt üyelerinin Çukurova ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evde yapılan arama çalışmasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden Kemal T.'nin adam yaralama gibi birçok suçu planlayıp hem eylem yaptırdığı hem de yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal T. ile Çetincan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali B. ve Hikmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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