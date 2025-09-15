Adana'da Çocuğu Köpekler Kovaladı, Baba Belediyeye Şikayette Bulundu - Son Dakika
Adana'da Çocuğu Köpekler Kovaladı, Baba Belediyeye Şikayette Bulundu

Adana\'da Çocuğu Köpekler Kovaladı, Baba Belediyeye Şikayette Bulundu
15.09.2025 10:36  Güncelleme: 10:37
Adana'nın Çukurova ilçesinde 3 yaşındaki Mina Çürük, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Baba Hasan Çürük, yaşanan olayı güvenlik kamerasıyla kaydetti ve belediyeye başvurdularını ancak çözüm alamadıklarını belirtti.

Adana'da bir apartmanın bahçesinde oynayan 3 yaşındaki çocuğu köpeklerin kovalaması saniye saniye kameraya yansıdı. Çocuğun babası ise defalarca belediyeye başvurmalarına rağmen başıboş köpeklere bir çözüm bulunmadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde baba Hasan Çürük 3 yaşındaki Mina Çürük isimli çocuğuyla apartmanın bahçesine indi. Baba hazırlık yaparken çocukta bahçede oynamaya başladı. Bu sırada çocuk birden sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sesleri duyan baba hemen çocuğunun olduğu yere koşup köpekleri kovaladı. Babanın gelmesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Köpekler çocuğa saldırdı"

Baba Hasan Çürük, "Biz bir yere gitmek üzereydik. Hemen arka tarafta otoparkta, çocuğumuzla birlikte arabaya binmeye hazırlanıyorduk. Çocuğum çöpe doğru hareket ettiğinde, orada birkaç köpeğin geldiğini gördüm. Ben de hafiften oraya doğru yöneldim. O sırada köpekler havlamaya başladı ve çocuğun üstüne doğru saldırdılar. Ben de hemen çocuğumu korumak için koştum. Çocuğum hemen arabaya doğru koştu ve arabaya oturdu. Ben de köpekleri kovaladım, fakat köpekler iki grup arasında havlamaya devam etti" dedi.

"Kızım artık sokağa çıkmaya korkuyor"

Kızının artık sokağa çıkmaya korktuğuna dikkat çeken Çürük," Yaklaşık 15 kadar köpek vardı. İki grup burada birleşti ve birbirlerine havlıyorlardı. O sırada çocuğumuz çok korktu. Normalde kedi ve köpek seven bir çocuk. Artık köpeklere yaklaşamıyor. Evden aşağıya indiğinde de, 'Baba, korkuyorum' diyor. Mangal parkının hemen yan tarafında olmamızdan dolayı, oradaki insanların yiyip içtikleri artıklara da köpekler geliyor. Normalde bizim apartmanımızın altına, bahçeye ve yan apartmanların altına gün içerisinde sürekli köpek geliyor" diye konuştu.

"Belediye alıp götürüyor ama köpekler geri geliyor"

Çürük, "Belediyeye daha önce birkaç defa telefonla ulaştık. 2-3 tanesini alıp götürdüler. Ama tekrar geliyorlar. Bizim belediyeden talebimiz aşılama değil, bu hayvanların alınıp barınağa konulmasını istiyoruz. Aşılamanın bize bir faydası yok, bırakıyorlar tekrar geliyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

