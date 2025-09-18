Adana\'da Çocuklara Sopa ile Saldırı

Adana'da bir şahıs, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak sopayla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtulurken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G.(6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. elinde sopayla sokağa çıktı. Önce küçük çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G.'de (10), sopa darbelerin hedefi oldu.

Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F..G.(18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili mağdurun çocukların ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi - ADANA