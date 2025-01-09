Adana'da Deprem Davası: Bilirkişi Raporu Bekleniyor - Son Dakika
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Adana'da Deprem Davası: Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Adana\'da Deprem Davası: Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Mete Apartmanı yıkımı davasında müteahhit ve mühendis 22 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

09.01.2025 11:48
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu bekleniyor.

Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya 'konutu terk etmemek' adli kontrol şartıyla tahliye edilen tutuksuz sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran ile tarafların avukatları ve depremde ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişiden beklenen raporun gelmediğini belirterek, "Tüm Türkiye kendilerine gönderdiği için bir yoğunluk var. Biz de kalemimiz vasıtasıyla iletişime geçip, raporun hangi aşamada olduğunu takip ediyoruz. Ancak henüz gelmedi" dedi.

Depremde yıkılan apartmanda oğlunu kaybeden Zerrin Gözen, duruşmada gözyaşları içinde, "Ben evladımı kaybettim. Ortada suçlu yok. Ne hak, ne hukuk var. Benim oğlum mu suçlu oldu ölerek. Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Deprem Davası: Bilirkişi Raporu Bekleniyor - Son Dakika

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