Adana\'da Eşini ve Ailesini Öldüren Şahıs Hatay\'da Yakalandı

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Adana'da eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren şahıs; annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Katil zanlısının ifadesinde, "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20) evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu. Sürekli kavga eden çiftin son kavgalarında Şükran Aba'nın, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi.

Aileler arasında çıkan kavgada katil zanlısı damat 4 kişiyi öldürdü

Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba (51) ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışma sırasında Hakim Aba yanındaki tabancayı çıkartarak, kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken komşularının "Hakim yapma" demesi dikkat çekti.

Cinayet polisleri Irak'a kaçma hazırlığındayken yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu katili yakalamak için KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığı belirlendi. Ekipler şüpheliyi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçacağı öğrenildi.

"Nevrim döndü öldürdüm, pişmanım"

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 3 aylık Denize bebeği de ekipleri muhafaza altına alarak Adana'ya getirdi. Deniz bebek 112 Sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığını belirlendi ve sevgi evlerine teslim edildi.

Öte yandan, Hakim Aba'nın cinayeti işlediği sokakta bir bakkal dükkanı işlettiği öğrenildi. - ADANA