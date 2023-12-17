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Adana'da FETÖ üyesi ihraç komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ üyesi ihraç komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı

Adana'da terör örgütü FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı ve ihraç öğretmen terör polisi tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana\'da FETÖ üyesi ihraç komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı
17.12.2023 - 10:08,
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Adana'da terör örgütü FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı ve ihraç öğretmen terör polisi tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu ile Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmenin Adana'da saklandığını tespit etti.

"Öğretmen evinde, komiser yardımcısı aracında gezerken yakalandı"

TEM polisleri söz konusu hükümlüleri yakalama için sıkı takibe başladı. İhraç öğretmen Muhammet Yaşar, evine yapılan operasyonla yakalanırken ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu'da aracında gezerken yakalandı.

"Her ikisi ByLock kullanıcısı"

Haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Muhammet Yaşar ve ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu, terör örgütü FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. İhraç komiser yardımcısı Göksu'nun FETÖ'nün sohbet ağabeyi olduğu, terör örgütü adına para topladığı ve komiserlik sınav sorularını alan kişi olduğu da öğrenilirken ihraç öğretmen Yaşar'ın öğretmenlerden sorumlu imam olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, Son Dakika

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