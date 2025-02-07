Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Adana merkezli operasyonda 3 kişi tutuklandı, 14 göçmen sınır dışı edildi.

07.02.2025 23:24
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Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama, 14 sınır dışı

- Türkiye'den 20 bin dolara Avrupa'ya insan kaçırıyor

ADANA - Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Boşanmış karı ve kocanın da aralarında olduğu çete üyeleri, göçmenleri de Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar para aldıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Adana merkezli Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon

5 Şubat'ta belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın 17 şüpheli yakalanırken ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kişi başı 20 bin dolar alıyorlarmış

Çete üyeleri arasında boşanmış karı ve kocanın da olduğu öğrenilirken akrabalarının ise onlara yardım ettiği ortaya çıktı. Öte yandan çetenin göçmenleri Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar para aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (33), eski kocası A.Ç. ve akrabası T.Ç. tutuklanırken 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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