Adana'da Haraç Saldırısı: 1 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Haraç Saldırısı: 1 Yaralı, 6 Gözaltı

Adana\'da Haraç Saldırısı: 1 Yaralı, 6 Gözaltı

Adana'da bir inşaat firmasına silahlı saldırı düzenlendi, 1 çalışan yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

02.11.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir suç şebekesinin inşaat firmasından haraç almak için uzun namlulu silahla düzenlediği saldırıda 1 çalışan yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet dedektifleri söz konusu suç şebekesine baskın yapıp 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç.'ye ait inşaat firmasının önüne gelen motosikletli şahıslar uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Olayda inşaat firmasında çalışan Yusuf S. yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra şüphelileri yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada bir suç şebekesinin firmadan haraç istediğini ancak firmanın haraç vermeyince iş yerine silahlı saldırı yapıldığını belirledi. Polis saldırı anının güvenlik kamerası kayıtlarından da iş yerine uzun namlulu silahla bir çok kez ateş eden şahsın ise Ersin A.'nın (19) olduğunu belirledi. Ayrıca polis 250 saatlik görüntü izlemesi sonucu Ersin A.'nın Mustafa Ö.'nün (22) kullandığı motosiklete binerek kaçtığı da tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardından firari şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda cinayet dedektifleri saldırıyı gerçekleştiren Ersin A. ve motosikleti kullanan Mustafa Ö.'yü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda suç şebekesinin diğer üyelerinin de kimlikleri belirlendi. Ardından suç şebekesinde yer alan Yunus T. (29), Murat D. (23), Kerem A. (20) ve Mahsun K. (21) yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yunus T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Güvenlik, Saldırı, 3-sayfa, İnşaat, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Haraç Saldırısı: 1 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Haraç Saldırısı: 1 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.