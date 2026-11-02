Adana'da iş yeri sahibi gümüşünü 45 bin liraya alınca ikinci şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da iş yeri sahibi gümüşünü 45 bin liraya alınca ikinci şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da iş yeri sahibi gümüşünü 45 bin liraya alınca ikinci şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da iş yeri sahibi gümüşünü 45 bin liraya alınca ikinci şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Adana'da 115 kilogram gümüşün çalındığı iş yerinin sahibi, kuyumcuya satılmak istenen 550 gram gümüşü 45 bin liraya satın aldı. Böylece ikinci şüphelinin yakalanması sağlandı ve şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 115 kilogram gümüş çalınan iş yerinin sahibi, çalınan ürünlerin 550 gramını kendisi satın alarak ikinci şüphelinin de yakalanmasını sağladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 13 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas edince daha önce birlikte ticaret yaptığı İ.Ş.'nin iş yerini gözüne kestirdi. Önceden keşif yapan şüpheli, olay günü iş hanında saklanarak binanın boşalmasını bekledi. Yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını kesen şüpheli, yaklaşık 7 saat 20 dakika içeride kalarak 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çalıp kaçtı.

980 kameradan 10 kilometrelik takip

Sabah iş yerine gelen İ.Ş.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından şüpheliyi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla M.A.L.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan valizler bulunurken, ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

Kendi gümüşlerini 45 bin liraya satın aldı

Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada olayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Lütfi B.'nin 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gittiği öğrenildi. Kuyumcu, gümüş satmak isteyen müşteriyi arayarak İ.Ş.'ye haber verdi. Dükkana gelen İ.Ş., ürünleri incelediğinde kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için hırsızlık olayından bahsetmeyen İ.Ş., kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hırsızlıktan haberim yoktu"

İ.Ş.'nin durumu polise bildirmesi üzerine kimliği belirlenen Lütfi B. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin çalınan diğer gümüşleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Altınözü’nde fay hattının yardığı bahçede hasat: Çiftçi uçurumun kenarında tedirgin Altınözü'nde fay hattının yardığı bahçede hasat: Çiftçi uçurumun kenarında tedirgin
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Görüntü ABD’den değil İstanbul’dan Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan
10:21
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
09:25
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:37:38. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da iş yeri sahibi gümüşünü 45 bin liraya alınca ikinci şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android