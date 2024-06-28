Adana'da Kamu Arazi Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Kamu Arazi Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 muhtar ve 3 kamu görevlisinin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, silahlar ve büyük miktarda para da ele geçirildi.

28.06.2024 16:36
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Adana'da kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 muhtar ve 3 kamu görevlisinin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazine arazilerini tahsis etme vaadiyle menfaat temin ettikleri belirlenen şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri ve mahalle muhtarları ile birlikte hareket eden polis ekipleri, aralarında muhtar ve kamu görevlilerinin de olduğu şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Elde ettikleri bilgi ve delilleri değerlendiren ekipler, 21 şüpheli belirledi. Şafak vakti eş zamanlı olarak belirlenen 21 şüpheliyi yakalamak için ekipler evlere tek tek baskın yaptı. Polis operasyonda, 1 mahalle muhtarı, 2 milli emlak personeli, 1 biyolojik araştırma enstitü müdürü olmak üzere 20 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 23 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 dolu kartuş, 5 uzun namlulu tüfeğe ait dolu fişek, 57 bin 150 TL, bin 505 euro ve bin 565 dolar ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kamu Arazi Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kamu Arazi Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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