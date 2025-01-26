Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

26.01.2025 21:20  Güncelleme: 22:31
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

İNCELEME BAŞLATILDI

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi

NUMUNELER İNCELENECEK

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Adana'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı, çok sayıda ekip sevk edildi
Adana\'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Çelikk:
    Halkı mikrop 60 105 Yanıtla
    Apple User:
    sen mikropsun asıl 20 9
    Erkan Toprakhisar:
    Her yerde mikrop var genellemek doğru değil 17 5
    Sevki Dal:
    Eminim Sen Çok temizsindir Gardaş 13 6
    Yahya Gültekin:
    Doğru söylüyor bende istemesemde çelike katılıyorum neyi inkar ediyorsunuz dengesizler 2 17
    Veysi Karaman:
    sen cakalsin ama 11 4
  • Ferhat Ataş:
    adana kapatılsın 55 64 Yanıtla
  • Deli Bedri:
    pislikten ölmüşler 70 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    pet siseler var resimde balik var ayrica plastik boruda var kim bilir saha neler var baliklar olmesinde ne olsun 65 1 Yanıtla
  • hüseyin yılmaz:
    İnsanın olduğu yerde ne düzenli ve temiz kalıyor ki Kimbilir hangi fabrikanın atık suyu karışıyor 64 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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