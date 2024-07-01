Adana'da Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuğun Anları Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuğun Anları Kamerada

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, evin önünde kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten çocuğun ayağına maganda kurşunu isabet etti. Şans eseri çocukların kafasına gelmeyen kurşunun isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve ayağından çıkarılan kurşunla taburcu edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. Baba ise silah kullanımına dikkat çekerek, sevinçlerin acıya dönüşmemesi için uyarıda bulundu.

01.07.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evin önünde kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten çocuğun ayağına maganda kurşunu isabet etti. Şans eseri mermi çocukların kafasına gelmezken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Evin önünde 10 yaşındaki kardeşi Ecem Fatmasu Er'e bisiklet sürmeyi öğreten 15 yaşındaki Arda Ege Er, maganda kurşununun isabet etmesi sonucu ayağından vurularak yaralandı. Kurşunun ayağına isabet etmesinin ardından ayağından yaralanan çocuğun topallayarak kardeşi ile evin önünden uzaklaştığı anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arda Ege Er'in çatıya isabet eden bir başka kurşundan çıkan sesin ardından havaya baktığı, ardından ise ayağına kurşunun isabet ettiği görüntülendi.

Olayın ardından Arda Ege Er özel bir araçla hastaneye kaldırılırken, ayağına isabet eden kurşun çıkarılarak taburcu edildi. Aile olay ile ilgili şikayette bulunurken, polis inceleme başlattı.

İlk kurşunu duydu, kardeşine 'eve gidelim' diyecekti

O anları anlatan Arda Ege Er, "Evin önündeydik. Kardeşimin bisiklet sürmesine yardımcı oluyordum. Bir ses duydum. Yanımızda da otoparkın çatısı vardı. Yukarıya baktığımda bir şey göremedim. Kardeşime 'eve gidelim' diyemeden ayağıma kurşun geldi" dedi.

Olayın ardından ateşli silah sahiplerine uyarılarda bulunan Er, ""Dikkatli olsunlar. Silah sıkmasınlar. Çevrede insanlar var. Bana denk geldi, tekrar birine denk gelebilir. Kafalarına, vücutlarına ya da birinin kalbine de denk gelebilir" şeklinde konuştu.

"Sevinçlerimiz acıya dönüşmesin"

Evin etrafına kurşun isabet etmesinin ilk olmadığını anlatan baba Aydın Er ise, "Vatandaşlardan tek dileğim kimse silah sıkmasın, kimse yaralanmasın. Her düğünde, her bir kutlamada, sevinçte silah sıkıyorlar. Otoparkın ve çatımızın üzerine saçma ve kurşunlar dökülüyor. Biz her seferinde polisi arıyoruz. Ekipler müdahale ediyorlar ancak insanlarımız tekrardan sıkmaya devam ediyor. Lütfen sevinçlerimiz acıya dönüşmesin. Rica ediyorum, sevincimizi kendi içimizde yaşayalım, kimsenin canı yanmasın, kimse üzülmesin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

İnceleme, Sarıçam, Çocuk, Adana, Baba, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuğun Anları Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuğun Anları Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement