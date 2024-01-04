 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Pelüş Ayı İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Pelüş Ayı İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana Seyhan polisi, durdurdukları takside yapılan aramada bir oyuncak pelüş ayı içerisinde bin 825 uyuşturucu hap buldu. Pelüş ayının sahibi tutuklandı.

Adana\'da Pelüş Ayı İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
04.01.2024 - 09:50,
Abone Ol

Adana'da Seyhan polisi şüphe üzerine durdurduğu taksi içerisindeki yolcuya ait bir oyuncak "pelüş ayı" içerisinde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Pelüş ayının sahibi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde devriye görevini icra eden araştırma ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarında şüphelendiği taksiyi durdurdu.

"Pelüş ayıdan uyuşturucu hap çıktı"

Takside müşteri Mahmut E., polisin aracı durdurması üzerine panik yaptı. Bunun üzerine ekipler şahsın üzerini aradı, ancak bir suç unsuru bulamadı. Şahsın yanında bulunan oyuncak "pelüş ayı"da arama yapan ekipler bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi.

"Uyuşturucuyu yakalatan şüpheliden ilginç savunma"

Gözaltına alınan Mahmut E., polis merkezine götürüldü. Şüpheli Mahmut E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğunda haberim yoktu" diye kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seyhan, Adana, Tutuklama, Güvenlik, Adana, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Pelüş Ayı İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Pelüş Ayı İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement