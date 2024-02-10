PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi tarafından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 2 şahsı gözaltına aldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu olayın ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

10.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TERÖR PROPAGANDASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 kişi belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan kişiler yakalandı

ADANA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • barbaros hayrettin paşa: Bi bitmediler çok beyenmeyen ülkeyi terketsin vatan hainleri tam idamlıklar Şimdi kurtarsın aponuz 256 29 Yanıtla
  • Muhammet Topaloğlu: Caydırıcı ceza yok kimse hainlik yapmaktan korkmuyor bu ülkede aksine kahraman ilan ediliyor kendi çevresinde gereği yapılmalı ve halkta bunu görmeli 216 18 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: İdam şart mefes bile alması haram ülkemde 189 23 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: Evin durumuna baktığımda yiyecek ekmek bulamadıklarını anlıyorum. AMA insanoğlu işte mücadelesi namusu şerefi ekmegi olması gerekirken uğraştığı işlere bak. 121 12 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bunları bi detaylı araştırmak lazım bunların arkasında kimler var inanın o fitneyle yorumlarda ülkeyi terk etsinler diyenler bunun arkasında duran şahıslardır fikrimce 40 12 Yanıtla
  • Gerginyo : Vatandaşlıktan çıkarın sınır dışı edin muptezelleri 31 3 Yanıtla
  • ali duv: İdam sart bu ulkeye hicbi ceza almaz bu smdi 16 2 Yanıtla
  • necmettin durmaz: özde o zat fare gibi bir dehlizde 13 2 Yanıtla
  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Öcalan, Adana, PKK, Güvenlik, Adana, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement