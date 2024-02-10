PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TERÖR PROPAGANDASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 kişi belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.