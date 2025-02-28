Adana'da Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Adana'da Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Başladı

Adana\'da Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Başladı

Adana'da zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik şok denetimler gerçekleştirdi. Hijyen kurallarına uymayan bir işletmeye ceza uygulanırken, denetimlerin Ramazan boyunca süreceği bildirildi.

28.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:51
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Adana'da zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınlara şok denetim gerçekleştirdi. Denetimde uygun hijyen şartlarını sağlamayan bir fırına cezai işlem uygulanırken Ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceği belirtildi.

Seyhan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmesi adına, ilçe genelindeki fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimler yaptı. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden iş yerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan bir işletmeye hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

"Ramazan öncesi bu denetimlere hız kazandırdık"

Denetimler hakkında konuşan Seyhan Belediyesi'nde görevli Gıda Mühendisi Saadet Turalar, "Rutin olarak fırın denetimleri zaten yapıyorduk ama Ramazan öncesi bu denetimlere hız kazandırdık. Bu akşam Ramazan pidesi üretimi başlayacak. Onunla ilgili, hijyen ve gramajla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Denetimlerimiz Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

"360 gram 25 TL"

Fırıncı Abdurrahman Günbey de Ramazan'a hazırlandıklarını, Adana'da Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla 360 gram Ramazan pidesini 25 TL'den satacaklarını belirterek, "Biz Adanalılar cömertiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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