Adana\'da Sahte İçki Operasyonu

Adana'da polis 4 eve yaptığı baskında 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 4 eve baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Polis sahte içkileri olay yerinde dökerek imha etti.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ADANA