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Adana'da stajyer avukat sözlü saldırıya uğradı, şikayetçi oldu - Son Dakika
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Adana'da stajyer avukat sözlü saldırıya uğradı, şikayetçi oldu

Adana'da hacze giden stajyer avukat kadın, ev sahibinin kardeşi ve annesi tarafından sözlü saldırıya uğradı. Şikayetçi olan genç kadın, avukatlara saldırıların son bulmasını istedi. Olayın ardından şikayetçi olan avukat, polis aracılığıyla saldırganlar hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Adana\'da stajyer avukat sözlü saldırıya uğradı, şikayetçi oldu
16.01.2024 - 09:49,
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Adana'da hacze giden stajyer avukat kadın, ev sahibinin kardeşi ve annesi tarafından sözlü saldırıya uğradı. Şahıstan şikayetçi olan genç kadın, "Seni sakat bırakırım diyerek bana birçok kez sözlü saldırıda bulundular. Avukatlara saldırıların son bulmasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen 11 Ocak Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 10 gün sonra ruhsat alacak stajyer avukat Melisa Nazlıgüneş (23), Adana 1. Genel İcra Dairesi tarafından verilen karara istinaden Arda A.'nın evine hacze gitti.

Sözlü saldırıya uğradı, polis araya girdi

İcra memurları ve polis eşliğinde icraya giden stajyer avukat Nazlıgüneş burada Arda A.'nın erkek kardeşi Semih A. ve annesi Rabia A. tarafından sürekli sözlü olarak saldırıya uğradı.

"Seni sakat bırakırım"

Nazlıgüneş ise Semih A. ve annesinin sözlü ifadelerini zabıta yazdırmak istedi. Buna sinirlenen Semih A., genç avukatın üstüne yürüyerek "Seni sakat bırakırım" diyerek saldırmaya çalıştı ancak polis ekipleri araya girerek saldırganı uzaklaştırdı.

Şikayetçi oldu

Bunun üzerine stajyer avukat Melisa Nazlıgüneş, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Semih A. hakkında şikayetçi oldu.

Saldırıların son bulmasını istedi

Yaşadığı korku dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı'na anlatan Melisa Nazlıgüneş, 1 hafta önce Şanlıurfa'da stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ün ayaklarının kırıldığını ve kendisinin de çok korktuğunu söyledi. Nazlıgüneş, "Mesleğimi icra etmem engellendi. Sürekli haciz mahallinden uzaklaştırılmaya çalışıldım. Bana hakaret ve tehdit ettiler. Neredeyse fiziksel olacak bir şiddette bulundu. Eğer polisler orada olmasaydı ne olacağını düşünmek istemiyorum. Polisler bile o şahsı zor zapt etti. Hem şahıs hem de annesi bana hakaretlerde bulundu" dedi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Hacze gitmeye korktuklarını anlatan Nazlıgüneş, "Avukatlar olarak hacze gitmeye çok korkuyoruz. Zaten korktuğumuz için yanımıza polis aldık. İyi ki de polis almışız. Bizi dosyanın tarafı olarak görüyorlar. Bizim kamu görevi icra ettiğimizi düşünmüyorlar. Böyle davranışları şiddetle kınıyorum ve bir an önce bitmesini istiyorum. Karakola gidip şikayetçi oldum. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Mesleği icra etmemize kimse engel olamaz"

Avukatların birbirine sahip çıkması gerektiğini de kaydeden Melisa Nazlıgüneş, "Avukatlara şiddetin son bulması için meslektaşlarımızın birbirini desteklemesi çağrısında bulunuyorum. Bu dosyanın da sonuna kadar takipçisiyiz. Bundan sonra icra dosyalarına biraz temkinli yaklaşırım ama güçlendikçe kimse mesleği icra etmemize engel olamayacak" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, Saldırı, Güvenlik, Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da stajyer avukat sözlü saldırıya uğradı, şikayetçi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da stajyer avukat sözlü saldırıya uğradı, şikayetçi oldu - Son Dakika
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