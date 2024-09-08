Adana\'da Motosiklet-Bisiklet Kazası: 3 Yaralı

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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Arda K.idaresindeki 01 F 1090 plakalı motosiklet, Arda Ç.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Arda Ç., Arda K. ve motosiklette yolcu konumundaki Fatmanur A.yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.