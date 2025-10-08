Adana'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası

Adana\'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası
08.10.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, aile bireylerini rehin aldı. Ailenin yakınlarının 112'yi arayarak ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de gönderildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sürerken, olay yerinden silah sesleri duyuldu. Polisin ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, evde ailesini rehin aldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI AİLESİNİ REHİN ALDI

Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ, SİLAH SESİ DUYULDU

Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri duyuldu. Polisin ikna etme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki
Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu
Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli
Bir anlık dikkatsizlik genç avukatı canından etti Bir anlık dikkatsizlik genç avukatı canından etti
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu Ortaya çıkan sonuç korkunç Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Hikmet Karaman, ’’Sessiz Kal’’ akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım Hikmet Karaman, ''Sessiz Kal'' akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım

11:56
Transfer listesi sızdı Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak
11:22
Erdoğan’dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas’ı ikna etmemizi rica etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti
10:53
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sert tepki geldi
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi
10:25
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
08:25
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 11:59:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.