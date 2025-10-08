Adana\'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, evde ailesini rehin aldı.
Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri duyuldu. Polisin ikna etme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
