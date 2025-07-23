Adana\'da Uyuşturucu Baskını: 74 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana'da oto yıkamacı ve oto galericiye Seyhan polisinin yaptığı baskında 74 bin 735 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği öne sürülen 401 bin 390 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir oto yıkama ve oto galeri üzerine faaliyet gösteren iş yerinin paravan olarak kullanıldığını, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Polis iş yerine pusu attı, uyuşturucu satışı sırasında baskın yaptı

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu iş yerinin önünde uyuşturucu ticareti tespit etmek için pusuya yattı. Saatlerce iş yerini takip eden polis, uyuşturucu satışı olduğu an baskın yaptı. Yapılan baskında, iş yeri çalışanı E.O. (35) ile uyuşturucu satın alan C.M. (34) suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi B.K. de (37) gözaltına alındı.

İş yerinde ve B.K.'nin aracında yapılan aramada 74 bin 697 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 38 ecstacy hap, 6.33 gram esrar ve suçtan elde edildiği öne sürülen 401 bin 390 TL para ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden B.K. ise uyuşturucu satışı yapmadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., E.O. ile C.M., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. - ADANA