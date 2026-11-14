Yüreğir'deki 1 milyon liralık hırsızlık: Yüzü gizli 3 kadından 2'si Osmaniye'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Yüreğir'deki 1 milyon liralık hırsızlık: Yüzü gizli 3 kadından 2'si Osmaniye'de yakalanıp tutuklandı

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Yüreğir\'deki 1 milyon liralık hırsızlık: Yüzü gizli 3 kadından 2\'si Osmaniye\'de yakalanıp tutuklandı
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Yüreğir\'deki 1 milyon liralık hırsızlık: Yüzü gizli 3 kadından 2\'si Osmaniye\'de yakalanıp tutuklandı
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Adana Yüreğir'de 9 Kasım'da müstakil bir evin yatak odasındaki çekmeceden altın ve döviz alıp kaçan yüzü gizli 3 kadın için polis, 5 kilometrelik alanda 85 iş yerinin kamerasını taradı. Kimlikleri belirlenen Yeter U. ve Gökçe D. Osmaniye'de gözaltına alındı; suçlamaları kabul etmeyen iki kadın tutuklandı. Olaya karışan üçüncü kadın aranıyor.

Adana'da bir evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalan, yüzlerini gizleyen 3 kadın şüpheliden 2'si, polisin 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu Osmaniye'de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YÜZLERİNİ GİZLEYİP EVE GİRDİLER

Olay, 9 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini gizleyen 3 kadın, Ahmet Kaya'nın (28) evine girdi. Kadınlar evin yatak odasında çekmecedeki altınları ve dövizleri alarak kaçtı. Kadınların eve girmesi ve çıkması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polise gidip kadınlardan şikayetçi olan Ahmet Kaya, hırsızların bir an önce yakalanmasını, altın ve dövizlerinin bulunmasını istedi.

450 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 5 kilometrelik alanda yaklaşık 85 farklı işyerine ait toplamda 450 saatlik güvenlik kamerası inceleyen polis, söz konusu hırsızlardan Yeter U. ve Gökçe D.'in kimliğini deşifre etti.

Ardından söz konusu iki kadının Osmaniye'de yaşadığını belirledi. Tespitlerin ardından Osmaniye'de operasyon yapan Adana polisi iki kadın şüpheliyi de yakaladı. Olaya karışan üçüncü kadın şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yeter U. ve Gökçe D., emniyetteki sorgusunda hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.

Öte yandan, Ahmet Kaya'nın zararının giderildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    Hırsızlığa ağır cezalar verilmeli ki bir daha yapmasınlar. demek ki cezası az ki bir kadın yada erkek in bakıyor sun onlar ca hırsızlıktan suç kaydı var adam yada kadın yine suç üstü yakalanıyor bir bakıyorsunuz üç ay sonra dışarı da.. 0 0 Yanıtla
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