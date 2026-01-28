Aziz İhsan Aktaş duruşmasında savunma yapan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: "Rüşvet aldığım için değil, almadığım için buradayım" - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş duruşmasında savunma yapan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: "Rüşvet aldığım için değil, almadığım için buradayım"

28.01.2026 13:30
Adana Seyhan Belediyesinin tutuklu Başkanı Oya Tekin, rüşvet iddialarına yönelik savunma yaparak ifadesinin tutarsız olarak nitelendirildiğini belirtti. Tekin, 9 aydır tutuklu olduğunu ve rüşvet almadığı için yargılandığını savundu.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada savunma yapan Adana Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Oya Tekin, "İddianamede, beyanlarımın kendi içerisinde tutarsız olduğu söyleniyor. Benim ifadem bütüncül şekilde dikkate alınıp değerlendirilseydi, ifadelerim son derece gerçek ve olayların aydınlatılmasına yönelikti" dedi.
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
Duruşma, 2'inci gününde devam ediyor
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmanın 2'inci gününde, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili ve milletvekili katıldı.
"İfadelerim bütüncül şekilde dikkate alınıp değerlendirilseydi, son derece gerçek ve olayların aydınlatılmasına yönelikti"
Duruşmada savunma yapan Adana Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Oya Tekin, "Bu davaları tarihe not düşmek gerekiyor. Suçun unsurları açısından baktığımızda, kamu görevlisi diye geçen kişi benim. Seyhan Belediye Başkanı benim. Bana dair rüşvetle ilgili bir iddia yok, görüşmem de yok ama geliyoruz bakıyoruz, ben rüşvet alma suçundan yargılanıyorum. Ben 9 aydır Silivri'de cezaevindeyim. Bu durum, ülkemiz ve toplumumuz açısından çok önemli. Yeterli delil oluşmadan tutuklandım. Bunların toplamıyla lekelenme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayıldı bu iddianameyle beraber. Ben, Adana'nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanıyım. Ben, buraya geldiğimde 13-14 aylık bir belediye başkanıydım. Ancak ben, 30-35 senelik te bir hukukçuyum. İddianamede, HTS kayıtları delil oldu. İddianame savcısı delilleri değerlendiriyor. İddianamede, benim yapılan ihalelerden haberdar olmadığım söyleniyor. Böyle bir şey yok, iddianamede bana bir soru sorulmadı ki, cevabını vereyim. İddianamede, beyanlarımın kendi içerisinde tutarsız olduğu söyleniyor. Benim ifadem bütüncül şekilde dikkate alınıp değerlendirilseydi, ifadelerim son derece gerçek ve olayların aydınlatılmasına yönelikti" ifadelerini kullandı.
"Rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım"
Sanık Tekin, savunmasının devamında, "Ben, cezaevi şartlarında, bilgisayar ve kaynak sıkıntısıyla bu davaya bu kadar hazırlanabildim. Benim koğuşumdan en az 3 kişi, buradan kurtulmak için birilerinin isimlerini vererek itirafçı vasfıyla tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş, Seyhan Belediyesi ile hesaplaşması için benim adımı verdi. 8 ay çok büyük dert. Bir şüphe olmaksızın tutukluyum. Aziz İhsan Aktaş'ı, seçim sonrası ziyaretlerde tanıdım, tebrik etmek için gelmişti. İlk önce, 'kadın belediye başkanı olmaz, sonra bu kadın olmaz, ardından, bu kadınla biz ne yapacağız?' oldu. Benim işimi yapamaz hale getirmeye çalıştılar. Bütçe yoktu, müdürlerin elinden tahsis edilen telefonları topladım. Belediyeye her gün hacizler gelmeye başlamıştı. 'Makam haczedeceğiz' dediler, ben de, 'sokaklar benim makamım' dedim. Benim siyaset hayatımı bitirmek istediler. Yaptığım işi kendi paramla değil, Seyhan Belediyesinin kaynaklarıyla yaptım. Rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım. İstediklerini yapsaydım, bugün burada olmazdım. Aziz İhsan Aktaş'ın tutuklandığını haberlerden öğrendim. O dönem haberleri takip eden Seyhanlı bazı vatandaşlar, Aktaş ile ihale yapmadığım için beni tebrik etti" dedi. Savunma sırasında mahkeme başkanı sanığa, "Eşinizin belediyede bir bağı var mı?" şeklinde sorusuna sanık Oya Tekin, Hayır, öyle bir şey yok" şeklinde yanıtladı.
Duruşmaya, 1 saat ara verildi. Aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
