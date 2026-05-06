Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

06.05.2026 17:33
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında düşüş trendinin sona erdiğini belirterek özellikle Kurban Bayramı sonrası gram altında yeniden yükseliş beklendiğini açıkladı. Uzman isim, kısa vadede 8.000 TL seviyesine işaret ederken, yıl sonu için 10.000–11.000 TL aralığını korudu.

Nisan ayında jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle baskı altında kalan altın fiyatları, son gelişmelerle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketine girdi. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yükseliş trendinin başladığı görüşünde.

FAİZ BASKISI AZALDI, ALTIN TOPARLANDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini, bunun da enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Yıldırımtürk, “Faiz artışı beklentisi altının en büyük düşmanı olduğu için bu süreçte fiyatlar baskılandı” dedi.

ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Nisan sonunda ons altının 4.500 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Yıldırımtürk, bu seviyenin güçlü bir destek oluşturduğunu ifade etti. Son gelişmelerle birlikte toparlanan ons altında 4.675 dolar üzerindeki kalıcılığın önemli olduğunu belirten uzman isim, kısa vadede 4.750 ve 4.850 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini, haziran itibarıyla ise 5.000 doların aşılabileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA BAYRAM SONRASI HAREKET BEKLENTİSİ

İç piyasada enflasyon ve döviz kurundaki yükselişin gram altını desteklediğini belirten Yıldırımtürk, gram altının şu anda 6.700–6.800 TL bandında olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı nedeniyle satışlar görülebileceğini söyleyen uzman, bayram sonrası talep artışıyla birlikte fiyatların yeniden yükselişe geçmesini ve 8.000 TL seviyelerinin test edilmesini beklediklerini dile getirdi.

YIL SONU HEDEFİ 11 BİN TL

Altında orta ve uzun vadeli beklentilerin değişmediğini vurgulayan Yıldırımtürk, ons altın için yıl sonu hedefini 6.000 dolar olarak açıkladı. Gram altın için ise döviz kurundaki yükseliş beklentisiyle birlikte 10.000–11.000 TL bandının öngörüldüğünü ifade etti.

“DALGALI AMA YUKARI YÖNLÜ”

Yıldırımtürk, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmayacağını belirterek altın fiyatlarında sert sıçramalar yerine daha istikrarlı bir yükseliş süreci beklediklerini söyledi. “Dalgalanmalar sürecek ancak genel yön yukarı” diyen uzman, yatırımcıların kritik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:31
17:08
16:47
16:46
16:35
16:24
16:15
15:43
14:52
14:52
14:41
