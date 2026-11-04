Adana Seyhan'da 115 kg gümüşü çalınan esnaf, 55 kg'ı bulununca polise teşekkür etti - Son Dakika
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Adana Seyhan'da 115 kg gümüşü çalınan esnaf, 55 kg'ı bulununca polise teşekkür etti

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Adana Seyhan\'da 115 kg gümüşü çalınan esnaf, 55 kg\'ı bulununca polise teşekkür etti
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Adana Seyhan\'da 115 kg gümüşü çalınan esnaf, 55 kg\'ı bulununca polise teşekkür etti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinden 115 kilogram gümüş çalındı; polis 55 kilogramını buldu, biri satın alan iki kişi tutuklandı. Yaklaşık 9 milyon TL kaybı bulunduğunu söyleyen esnaf, polise teşekkür ederek çalınan gümüşü satın alan varsa emniyete teslim etmesini istedi.

Adana'da iş yerinden yaklaşık 15 milyon TL değerindeki 115 kilogram gümüşü çalınan esnaf İshak Şengül, hırsızlık olayının ardından çalışma yürüterek 55 kilogram gümüşünü bulan polis ekiplerine teşekkür etti. Halen 9 milyon TL civarında kaybı bulunduğunu belirten Şengül, "Eğer herhangi bir yerde malımı satın alan varsa bunu emniyete teslim etmesini istiyorum" dedi.

Olay, 13 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas edince daha önce birlikte ticaret yaptığı İshak Şengül'ün iş yerini gözüne kestirdi. Önceden keşif yapan şüpheli, olay günü iş hanında saklanarak binanın boşalmasını bekledi. Yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını kesen şüpheli, yaklaşık 7 saat 20 dakika içeride kalarak 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çalıp kaçtı.

980 kamera görüntüsü incelendi

Şengül'ün ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından şüpheliyi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla M.A.L.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan valizler bulunurken, ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

Çalınan gümüşleri satın alan kişi de tutuklandı

Polisin soruşturması devam ederken Lütfi B., 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gitti. Kuyumcunun haber vermesi üzerine iş yerine gelen Şengül, ürünlerin kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Şengül, dikkat çekmemek için hırsızlıktan bahsetmeden kendi ürünlerini 45 bin TL ödeyerek satın aldı. Daha sonra durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Lütfi B., emniyetteki ifadesinde gümüşleri tanımadığı iki kişiden satın aldığını ve hırsızlıktan haberi olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordum"

Yaşadığı hırsızlık olayının ardından gazetecilere konuşan İshak Şengül, söz konusu şahıslarla daha önce ufak tefek ticaretlerinin olduğunu ancak aralarında veresiye alışveriş bulunmadığını belirtti. Hırsızlığın planlı şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Şengül, "Soygundan sonra işlerim çok bozuldu. Şüpheliyle ufak tefek ticaretlerimiz oluyordu. Kesinlikle herhangi bir ürünü veresiye vermiyorduk. Piyasaya borcu olduğunu duyuyorduk. Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordum. Dükkanımızdaki zafiyetleri öğrenmiş, bunu değerlendirmiş. Akşam 17.00'da binaya girip 19.00'a kadar saklanmış. Herkes gittikten sonra gece 01.30'a kadar çalışmış burada. Oksijen tüpüyle kapımı kesip, kırdıktan sonra kendi getirdiği bir valizin dışında dükkanımdan bir valiz ve çuvallarla 115 kilogram gümüşü doldurup çıkıyor" dedi.

"9 milyon TL'lik bir kaybım var"

9 milyon liralık kaybı olduğunu belirten Şengül, "Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki gümüşüm çalındı. Bunun 55 kilogramı bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki hırsızlık masası ekibine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 60 kilogramı kayıp, 9 milyon TL'lik bir kaybım var. Eğer herhangi bir yerde malımı satın alan varsa bunu emniyete teslim etmesini istiyorum" diye konuştu.

"550 gram ürünümü Adıyaman'dan aldığını söyledi"

Hırsızlık olayından 2 hafta sonra kuyumcu arkadaşından telefon aldığını belirten Şengül, "Bir kuyumcu arkadaşım arayıp beni çağırdı. Telefonda fiyat veremem, ürünü görmem lazım dedim. Kuyumcuya gittiğimde çalınan ürünlerimden yaklaşık 550 gramlık zincirleri gördüm. Her bir zincir 2 gram ağırlığında yani yatırım yapılmayacak bir ürün. Müşteriye bunu nereden aldığını sorduğumda bana Adıyaman'dan yatırım olarak aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. O da ısrarla Adıyaman'da yatırım olsun diye aldığını söyledim. Ürüne 45 bin TL ödeme yaptım ve aldım" diye konuştu.

İshak Şengül, çalınan ürünlerin akıbetinin henüz ortaya çıkmadığını da anlatarak, "Sonrasında polisi aradım ve şüpheli yakalandı, tutuklandı. Evinde bir şey bulamadılar. Tutuklu kişiler suçu inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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