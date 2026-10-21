Adana Seyhan'da başından vurulan 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşama tutunuyor - Son Dakika
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Adana Seyhan'da başından vurulan 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşama tutunuyor

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Adana Seyhan\'da başından vurulan 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşama tutunuyor
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Adana Seyhan'da ailesinin iş yerinde kasada oturduğu sırada başından vurulan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayat mücadelesi veriyor. Baba, çetelerin oğlunu vurduğunu öne sürerek şüphelilerin yakalanamadığını söyledi; anne, masum çocuğuna ateş edildiğini belirtti.

Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturduğu sırada başından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu hastanede hayat mücadelesi veriyor. Yaşananlara isyan eden acılı baba Ercüment Musaoğlu, "Çeteler oğlumuza sıktı. Benim oğlum gitti, 15 yaşında futbolcu, daha lise bire gidiyordu. Hiç kimse yakalanamadı" dedi. Anne Nursel Musaoğlu ise "Masum fidanıma sandalyede ateş ettiler" diyerek ağıt yaktı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Çeteler oğlumuza sıktı"

Acılı baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek mi" diye konuştu.

"15 yaşında futbolcu, daha lise bire gidiyordu"

Baba Musaoğlu, "15 yaşındaki çocuğa sıktınız. Bu feryadı duyun. Yakalayın bunları, bunlar birer çete, örgüt. Benim oğlum gitti. 15 yaşında futbolcu, daha lise bire gidiyordu. Oğlumun kafasına sıktılar. Hiç kimse yakalanamadı. Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Masum çocuğumu sandalyede öldürdüler"

Hastane bahçesinde gözyaşları içerisinde oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" sözleriyle feryat etti.

Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun Adana Şehir Hastanesi'nde hayat mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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