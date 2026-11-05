Adana Seyhan'da jandarma operasyonunda 8 tabanca bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da jandarma operasyonunda 8 tabanca bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Adana Seyhan\'da jandarma operasyonunda 8 tabanca bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adana Seyhan\'da jandarma operasyonunda 8 tabanca bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 adrese düzenlenen jandarma operasyonunda 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bin 77 fişek ve bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, haklarında başlatılan soruşturma sürüyor.

Adana'da jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bin 77 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Seyhan ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 77 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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