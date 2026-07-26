Adana’da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'da 1 kadın ve 2 erkek tabancayla vurularak öldürüldü.

ARAÇLARIYLA GELDİKLERİ YERDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.