Adıyaman\'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

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ABD, oğlunu da annesini de iade etmeyebilir

Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi, tartışma sırasında bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu 71 yaşındaki eşinin ardından yaptığı açıklamayla pes dedirtti. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne götürülen adam pişman olmadığını söyledi.

ÖNCE BAŞINA VURDU SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı. Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y.,hayatını kaybetti.

"BENİ İÇERİYE ATSINLAR"

Eşi Naile Y.'yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., "Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" gibi sözleriyle kan dondurdu. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.